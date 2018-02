ASFINAG investiert 2018 200 Mio. Euro

Die ASFINAG saniert und verbessert heuer das steirische Autobahn- und Schnellstraßennetz um 200 Mio. Euro. Mehrere Tunnels werden sicherheitstechnisch modernisiert sowie Teilstrecken der A9 sowie der A2 saniert.

Einer der Schwerpunkte bei den Sanierungen im Jahr 2018 liegt auf der Tunnelsicherheit: Bereits im Vorjahr wurde mit der Generalsanierung der älteren Röhre des Gleinalmtunnels begonnen; der Tunnel bleibt voraussichtlich bis Ende 2019 einröhrig - mehr dazu in Gleinalmtunnel: Zweite Röhre eröffnet (20.7.2017). Nur in der Nacht einröhrig ist hingegen der Plabutschtunnel bei Graz: Auch er wird sicherheitstechnisch überholt, ist aber tagsüber ohne Gegenverkehr befahrbar, so die ASFINAG - mehr dazu in Plabutschtunnelsanierung in Phase eins (15.12.2017).

Generalsanierungen auf der Pyhrnautobahn

Mit der neuen Sicherheitsausstattung fertig ist man dieses Frühjahr voraussichtlich beim Selzthal- und beim Waldertunnel auf der A9. Neu begonnen werden hingegen zwei Baustellen für Generalsanierungen: Auf der A9 wird die Strecke zwischen Leibnitz und Vogau erneuert - hier wird der Verkehr auch während der Bauarbeiten zweispurig bleiben, wenngleich die Spuren verengt werden. Drei verengte Spuren wird es auch auf der A2 zwischen Graz Ost und Graz West geben: Hier wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Wien saniert.

Baustart für S7

Noch heuer will man schließlich auch ein weiteres - schon seit Jahren geplantes - Bauprojekt starten: den Neubau der S7, der Fürstenfelder Schnellstraße, und zwar mit dem Knoten Riegersdorf als Anbindung an die A2 und dem Tunnel Rudersdorf - mehr dazu in Endgültig grünes Licht für S7 (18.12.2017). Die Ausschreibungen dazu laufen gerade, so die ASFINAG, Baubeginn sollte im Herbst sein.

