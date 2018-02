Mordversuch in Bruck an der Mur

In Bruck an der Mur ist laut Polizei am Dienstag ein Streit eskaliert. Dabei erlitt ein 27 Jahre alter Mann mehrere Stichverletzungen und musste noch am Abend notoperiert werden. Die Polizei spricht von Mordversuch.

Laut den ermittelnden Beamten war das spätere Opfer gemeinsam mit einem Freund am späten Nachmittag des Faschingsdienstags auf dem Heimweg. Dabei traf der 27-Jährige einen alten Bekannten, der ebenfalls mit einem Freund unterwegs war - dem späteren, mutmaßlichen Täter.

Alte Schulden

In Feierlaune dürften die vier Männer aber nicht gewesen sein: Die beiden Steirer, die sich von früher kannten, gerieten bei dem Wiedersehen in Streit - laut Polizei ging es dabei auch um alte Schulden, die nicht beglichen worden waren.

In Bauch gestochen

Die beiden Männer sollen eine wilde Schlägerei begonnen haben. In dem Handgemenge habe dann der Freund des Bekannten, ein 32 Jahre alter Kroate, ein Klappmesser gezogen und auf den 27-Jährigen eingestochen - der Steirer erlitt dabei eine Stichverletzung im Bauch sowie mehrere Schnittverletzungen an der Hand.

Mutmaßlicher Täter in Haft

Zeugen, die den Streit beobachtet hatten, alarmierten die Polizei. Der mutmaßliche Täter soll sich widerstandslos festnehmen haben lassen. Das 27 Jahre alte Opfer musste noch am Abend notoperiert werden - er sei aber inzwischen stabil und ansprechbar, so die Polizei.