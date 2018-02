Dealer bestellten Drogen im Internet

Polizisten der Inspektion Bruck/Mur haben zwei Männer festgenommen, die über das Internet Suchtgift bestellt und per Post erhalten haben sollen.

Der 24-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag und der 25-jährige Grazer sollen zwischen Juli 2017 und Jänner 2018 über eine Plattform im Darknet mehrere hundert Gramm Kokain, Heroin und Mephedron sowie über 800 Stück Ecstasy Tabletten bestellt haben - der Straßenverkaufswert beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Suchtmittel kamen per Post

Die Drogen wurde danach via Post auf zumindest vier verschiedene Lieferadressen im Raum Bruck/Mur bzw. auf mindestens sechs verschiedene Pseudoempfängernamen angeliefert. Verkauft wurden die Suchtmittel im Raum Bruck/Mur und Graz.

Die Ermittler waren auf das Duo schon länger aufmerksam geworden. Nach umfangreichen Ermittlungen wurden die Männer am 15. Jänner in einer Wohnung in Bruck verhaftet; seither wurden noch Nachermittlungen geführt. Der 24-Jährige und der 25-Jährige wurden in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.