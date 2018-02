Steiermark hat Österreichs Sprachtalent

Johanna Tösch aus Gasen im Bezirk Weiz ist Österreichs größtes Sprachtalent: Die Oststeirerin belegte bei einem Übersetzerwettbewerb der EU-Kommission mit über 3.000 Teilnehmern den ersten Platz.

Wie jedes Jahr führte die EU-Kommission auch heuer den Übersetzerwettbewerb „Juvenes Translatores“ durch. Dabei konnte sich die 17-jährige Johanna Tösch vom BORG Birkfeld gegenüber Teilnehmern aus 18 anderen Schulen in Österreich durchsetzen. Thema des Übersetzungstextes war „60 Jahre Römische Verträge“.

Kreativität und Stilsicherheit

Für den Wettbewerb müssen sich alle Teilnehmer eine Ausgangs- und eine Zielsprache aus den EU-Amtssprachen wählen, zum Beispiel eine Übersetzung vom Englischen ins Deutsche oder vom Norwegischen ins Französische. Der Bewerb fand zeitgleich an mehreren ausgewählten Schulen statt. Tösch konnte mit ihrer Übersetzung aus dem Englischen Stilsicherheit und Kreativität beweisen.

Achim Braun

Die 17-Jährige darf nun nach Brüssel reisen, wo sie gemeinsam mit den Gewinnern aus den anderen 27 EU-Staaten von EU-Kommissar Günther Oettinger empfangen und ausgezeichnet wird. EU-weit gingen über 3.000 Jugendliche an den Start. „Wenn Jugendliche Sprachen lernen und sich darüber hinaus für Europa interessieren, können wir optimistisch in die Zukunft schauen“, sagte der Kommissionsvertreter in Wien, Jörg Wojahn zu „Juvenes Translators“.

Link: