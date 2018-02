Autoschieber mit Wagen aus Spanien gefasst

In der Nähe von Graz hat die Polizei am Mittwoch einen 29- und 30-Jährigen mit zwei in Spanien gestohlenen Autos festgenommen. Die Fahrzeuge könnten laut Polizei für den Transfer nach Osteuropa bestimmt gewesen sein.

Einer Streife der Polizeiinspektion Spielfeld AGM waren auf der Pyhrnautobahn (A9) zwei Crossover-SUV mit spanischer Zulassung aufgefallen. Zunächst konnte nur einer der beiden Pkws aus dem fließenden Verkehr auf den Autobahnparkplatz Kaiserwald abgeleitet werden, der andere fuhr davon. Bei der Fahrzeugkontrolle stellte sich dann heraus, dass das Auto in Spanien als gestohlen gemeldet war; der 30-jährige Lenker wurde festgenommen, der Pkw sichergestellt.

Beim Verlassen eines Lokals festgenommen

Für das zweite Auto veranlassten die Beamten eine landesweite Fahndung. Das Fahrzeug wurde dann kurze Zeit später südlich von Graz im Bereich der Abfahrt Feldkirchen sichergestellt. Der mutmaßliche Lenker wurde von mehreren Polizeistreifen beim Verlassen eines Lokals im Ortsgebiet von Feldkirchen festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden gebürtigen Bulgaren dabei waren, die Autos nach Osteuropa zu überstellen.