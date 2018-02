Wieder falsche Polizisten unterwegs

Falsche Polizisten versuchen derzeit, Pensionisten um Bargeld und Schmuck zu bringen. Um in die Wohnung zu kommen, geben die Täter an, nach dem Rechten sehen zu wollen - eine 91-Jährige konnte sie kürzlich in die Flucht schlagen.

Zwei Männer läuteten Donnerstagvormittag an der Wohnungstür der Frau aus Zeltweg im Bezirk Murtal: Sie gaben sich als Kriminalbeamte aus und erzählten der Frau, dass in eine andere Wohnung in dem Mehrparteienhaus eingebrochen worden sei, weshalb sie bei ihr nach dem Rechten sehen wollen.

Über finanzielle Lage und Schmuck ausgefragt

Den beiden Männern – laut Polizei sprachen sie steirischen Dialekt – gelang es, in die Wohnung zu kommen. Sie fragten die 91-Jährige über ihre finanzielle Lage aus und wollten wissen, ob sie Schmuck besitze. Dabei wurde die Frau misstrauisch und sagte zu den Männern, dass gleich eine Nachbarin mit ihrem Essen vorbeikommen würde; daraufhin verließen die beiden Männer die Wohnung.

Täterbeschreibung: Beide Männer waren laut Polizei etwa 1,85 Meter groß, eher korpulent. Einer der Männer trug einen grünlichen Pullover, der zweite ein dunkles Oberteil mit einem hellem Schriftzug über der Brust

Immer Dienstausweis zeigen lassen

Einen ähnlichen Fall gab es am 10. Jänner in Leibnitz: Damals gelang es den Unbekannten, einer 94-Jährigen Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro zu stehlen – mehr dazu in Falsche Polizisten bestahlen Pensionistin (11.1.2018).

Die Polizei rät, sich immer einen Dienstausweis zeigen zu lassen - auch von Beamten in Uniform. Generell sollte man niemals fremde Personen in Wohnung oder Haus lassen - Gas-, Strom- oder Heizungsableser beispielsweise werden rechtzeitig schriftlich angekündigt.