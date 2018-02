Ansturm nach Insolvenz auf Skigebiet Gaberl

Nach der Insolvenz vor eineinhalb Jahren wird das Skigebiet Gaberl heuer von Wintersportlern gestürmt. Ein privater Investor übernahm die Lifte vor wenigen Monaten. Für die Semesterferien wurde der Parkplatz vergrößert.

Im September 2016 stand das Skigebiet vor dem Aus, die Stubalm Skilifte GmbH war pleite – mehr dazu in Liftbetreiber am Gaberl ist insolvent (14.9.2016). Die Vorsaison fiel deshalb komplett aus, erst im Herbst 2017 war die Rettung fix – mehr dazu in Investor für Gaberl-Lifte gefunden (24.11.2017).

Beste Saison seit 20 Jahren

Thomas Gauss vom Sportgasthof Lipp auf dem Gaberl übernahm mit Hilfe des Landes Steiermark das Skigebiet. Schon jetzt lässt sich sagen, dass das Gaberl die beste Saison seit 20 Jahren erlebt, so Thomas Gauss: „Wir haben da einen Start hingelegt, da haben wir alle nicht davon zu träumen gewagt.“

Gaberlhaus/Facebook

Kinder bis 15 fahren gratis

Mitte Dezember sperrte das Skigebiet wieder auf; seitdem tummeln sich vor allem am Wochenende bis zu 1.000 Wintersportler auf den Pisten der Stubalm. Ausschlaggebend dafür sei neben der guten Schneesituation auch die Preisgestaltung, sagt Betriebsleiter Thomas Gauss: „Kinder bis 15 fahren gratis. Das war natürlich ein gewaltiges Echo. Da sind ganz, ganz viele Familien gekommen, die sich normalerweise das Skifahren nicht hätten leisten können.“ Erwachsene zahlen 22 Euro für eine Tageskarte, sechs Euro für eine Stundenkarte.

Ganz bewusst wollte man das Gaberl als leistbares Familien-Skigebiet positionieren, das vor allem Kinder und Jugendliche wieder zurück auf die Pisten bringt. Für die Semesterferien wurde der Parkplatz vorsorglich erweitert, damit man dem Ansturm gewachsen ist.