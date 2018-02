Messtechnik-Spezialist betreibt eigene Brauerei

Der Messtechnik-Spezialist Anton Paar mit Hauptsitz in Graz kann seine Getränke-Messgeräte ab sofort in der hauseigenen Brauerei testen. Ein Fünftel des Jahresumsatzes macht Paar in der Getränke-Industrie.

Was im ersten Moment verwundert, macht auf den zweiten Blick durchaus Sinn: Denn Anton Paar ist mit seinen Messgeräten seit Jahren in der Getränke-Industrie vertreten und macht damit etwa 20 Prozent des Jahresumsatzes.

1.000 Liter Bier pro Woche

Nach Firmenangaben gibt es weltweit kein Bier, das ohne die Hilfe von Anton Paar-Messgeräten erzeugt wird. In der eigenen Brauerei will man diese Geräte nun testen und den Kunden präsentieren. 3.000 Liter Bier wurden zum Start von den beiden konzerneigenen Braumeistern Daniel Gore und Gebhard Sauseng hergestellt: „Es ist ein helles Kellerbier, es ist obergärig, naturtrüb, nicht pasteurisiert, sehr gehaltvoll und gutschmeckend und hochvergoren." An einem Tag können fünf Hektoliter gebraut werden, so Daniel Gore: „Das sind zwei Sude pro Woche, da kommen wir schon auf 1.000 Liter.“

Restaurant für alle zugänglich

Zwei Jahre lang dauerten die Planungen für die unternehmenseigene Brauerei. Sie ist Teil der neuen Kantine, die tagsüber den Anton Paar-Mitarbeitern zur Verfügung steht und abends und am Wochenende zu einem Restaurant wird, das auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Sieben Millionen Euro investierten die Grazer in den Neubau der Restaurant-Kantine und die Brauerei.

Messgeräte auf der ganzen Welt im Einsatz

Für die Firma Anton Paar ist dieser Schritt nicht abwegig, so Geschäftsführer Friedrich Santner: „15 Prozent unseres Umsatzes machen wir in der Getränke-Industrie. Das ist für uns ein ganz, ganz wesentlicher Bereich.“ Überall auf der Welt würden große und kleinere Brauereien auf die Messtechnik-Apparate von Anton Paar setzen. Hier ergibt sich der nächste Nutzen der eigenen Brauerei. Man kann die Geräte gleich testen und sie den Kunden präsentieren, so Friedrich Santner: „Also man kann hier den Alkoholgehalt messen, den CO2-Gehalt, Sauerstoffgehalt, Bitterwert, Trübung, alles Mögliche, das man beim Bier halt wissen muss, kann man hier messen und ausprobieren und dann live sehen.“

