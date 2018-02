Polizeihund spürte vermissten 80-Jährigen auf

Bei Minusgraden hat ein 80 Jahre alter, demenzkranker Mann eine Nacht in einem Wald bei Kaindorf bei Hartberg ausgeharrt. Der Mann, der in einem Pflegeheim wohnt, war seit Samstag abgängig. Ein Polizeidiensthund spürte ihn auf.

Der 80-Jährige ist in einem Pflegeheim in Kaindorf bei Hartberg untergebracht. In den Abendstunden dürfte der Mann am Samstag das Haus unbemerkt verlassen haben.

Großangelegte Suchaktion

Das Pflegepersonal erstattete Anzeige bei der Polizei. Eine erste großangelegte Suchaktion war am Samstag ohne Erfolg – der Abgängige konnte nicht gefunden werden: "Da war die Feuerwehr mit dabei, auch eine freiwillige Suchhundestaffel mit rund 20 Hundeführern“, so Polizeisprecher Leo Josefus. Sonntagfrüh machten sich die Einsatzkräfte erneut auf die Suche: „In den Morgenstunden hat man die Polizeidiensthundeinspektion Graz-Süd verständigt. Da sind zwei Kollegen mit ihren Diensthunden hingefahren. Wenig später hat der Diensthund den Abgängigen aufstöbern können.“

LPD Steiermark

Polizeihund nicht zum ersten Mal erfolgreich

Der demenzkranke Mann befand sich in einem Waldstück, etwa eineinhalb Kilometer vom Pflegeheim entfernt. Er saß auf dem Boden und war laut Polizei unterkühlt, aber ansprechbar. Der Mann wurde nach der medizinischen Erstversorgung ins LKH Hartberg gebracht. Für den Polizeihund war es nicht der erste Erfolg, so Josefus: „In dem Fall ist es so, dass der Polizeihund, ein belgischer Schäferhund, ein alter Veteran ist. Er ist schon zehn Jahre alt, hat schon etliche Erfolge gehabt und ist mit seinem Herrl eingespielt und das hat zum Erfolg geführt.“