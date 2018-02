Kinder-Reha in Wildbad wird eröffnet

In Wildbad Einöd im Bezirk Murau geht in zwei Wochen das Kinderrehabilitationszentrum in Betrieb. Kinder mit körperlichen oder psychischen Problemen sollen dort unterstützt werden. Betreut werden sie von einem interdisziplinären Team.

Vor einem Jahr erfolgte der Spatenstich für den Bau des Kinder-Rehazentrums - mehr dazu in Baustart für erstes Kinder-Reha-Zentrum (17.3.2017). Nach einem Jahr Bauzeit wird das Kinderrehabilitationszentrum jetzt Anfang März eröffnet.

Platz für 52 Kinder

Es bietet Platz für 52 Kinder, die Herz-, Lungen- oder psychische Probleme haben und Hilfe beim Gesundwerden brauchen. Anschließend an die Gesundheitstherme Wildbad wurde ein eigenes Gebäude für die Kinderrehabilitation gebaut. In zwei Wochen geht das Zentrum mit 45 neuen Mitarbeitern aus den verschiedensten Bereichen - vom Sportwissenschafter über den Physiotherapeuten bis zum Psychiater - in Betrieb, sagt Jürgen Engelbrecht von der Betreiberfirma optimamed: „Die Kinder werden bei uns Einzel- oder Gruppentherapien bekommen, aus den unterschiedlichsten Therapiebereichen, also Ergotherapie, Physiotherapie, Psychotherapie. Es wird Kochgruppen geben und die Kinder bleiben bei uns zwischen drei und fünf Wochen.“

Aufenthalt mit Begleitpersonen

Da die Betreiber einen Vertrag mit dem Hauptverband der Sozialversicherung haben, so Engelbrecht, rechnet man schon bald nach Eröffnung mit den ersten Zuweisungen von Kindern, die das Therapieangebot nützen werden. Brauchen Kinder für den mehrwöchigen Aufenthalt Unterstützung von den Eltern, ist auch das möglich, so Engelbrecht: „Wir haben die Möglichkeit, 21 Begleitpersonen im Haus aufzunehmen. Das wird insbesondere dann die kleineren Kinder betreffen, unser Altersrange geht von ein bis 18 Jahren.“

Nach Schätzungen des Hauptverbandes der Sozialversicherungen sind rund 5.000 Kinder in Österreich so krank, dass sie Rehabilitation brauchen. In der Steiermark gibt es auch in Judendorf-Straßengel ein weiteres Kinderrehabilitationszentrum, dort steht die Mobilisierung im Vordergrund.

