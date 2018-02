Zwölfjähriger gestand Einbruch in Grazer Bank

Den Einbruch in eine Grazer Bankfiliale hat am Sonntag ein erst zwölf Jahre alter Schüler gestanden. Eine Überwachungskamera nahm auf, wie der Bub dort mehrmals gegen eine Glastür trat, um in den versperrten Beratungsbereich zu gelangen.

Gegen 15.00 Uhr war am Sonntag der Alarm in der Bankfiliale im Grazer Bezirk Gries ausgelöst worden. Als die Polizei eintraf, fand sie die Glastür zum Schalterbereich im Foyer der Bank zerborsten vor - von Täter und Motiv fehlte zunächst die Spur.

In der Nähe des Tatorts angehalten

Daraufhin wurde das Videomaterial der Überwachungskamera gesichtet, auf dem zu sehen war, wie ein junger Mann versuchte, die Glastür zum Schalterbereich aufzubrechen - indem er mehrmals dagegenlief und trat. Kurze Zeit später konnte der Bub während einer Fahndung in der Nähe des Tatorts wiedererkannt werden.

Motiv unklar

Im Beisein seiner Mutter wurde er dann auf der zuständigen Polizeistation zum Tatverdacht befragt. Dabei gestand der Zwölfjährige, für den Sachschaden verantwortlich zu sein - das Motiv ist noch unklar.

Laut Polizei hatte der Bub zwar den Schalterraum durchsucht, aber nichts mitgenommen. Da er strafunmündig ist, wird neben einem Bericht an die Staatsanwaltschaft auch einer an den Jugendwohlfahrtsträger, in diesem Fall das Magistrat Graz, geschickt.