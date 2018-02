Fahrgast in Straßenbahn beraubt

In einer Straßenbahn in Richtung Hauptplatz ist am Sonntag ein spanischer Fahrgast in Graz beraubt worden: Ein unbekannter Täter riss ihm seine Tasche aus den Händen - die Polizei bittet um Hinweise.

Hinweise erbeten: Unter der Telefonnummer 059 133 / 65 33 33 bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise

Kurz vor 13.00 Uhr war der 46-Jährige auf dem Weg zum Hauptplatz. In der Hand hielt er seine Herrenhandtasche, als diese ihm plötzlich entrissen wurde. Dabei kam der Spanier zu Sturz, blieb jedoch unverletzt. Der Täter flüchtete indes aus der Straßenbahn.

Täter etwa 20 Jahre alt

Bei der Polizei beschrieb der Mann den Gesuchten als etwa 20 Jahre alt, rund 175 Zentimeter groß, von schlanker Statur. Außerdem habe er schwarzes, kurz gelocktes Haar gehabt und eine schwarze Jacke mit einer blauen Jeans getragen - nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.