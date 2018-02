17-Jähriger nach Einbruch in Schule gefasst

Ein 17-Jähriger aus Murau soll in der Nacht auf Sonntag in eine Grazer Schule eingebrochen haben. Als die Polizei ihn aufhielt, versuchte er mit einem Päckchen Marihuana in der Tasche zu flüchten und beschimpfte die Beamten.

Gegen 23.00 Uhr war der junge Mann laut einer Zeugenmeldung über eine von ihm eingeschlagene Scheibe in die Schule im Grazer Bezirk Jakomini gelangt. Kurz bevor die Polizei eintraf, floh er in Richtung Widowitzgasse.

Marihuana sichergestellt

Bei der Fahndung fiel der 17-Jährige den Beamten dann in einer Wiese sitzend auf. Als er die Polizei sah, sprang er auf, versuchte zu flüchten - konnte jedoch zuvor festgenommen und durchsucht werden. Dabei stellten die Beamten ein Päckchen Marihuana bei dem Jugendlichen sicher.

Dieser zeigte sich weiter unkooperativ und beschimpfte die Polizisten fortlaufend. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Graz überstellt, zum Einbruch konnte er bisher nicht befragt werden.