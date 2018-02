Holzkeil gegen Gesicht geschleudert

Schwer verletzt worden ist am Montagnachmittag ein 45-Jähriger in Bad Mitterdorf im Bezirk Liezen: Bei Holzarbeiten verfing sich ein Keil in einer Säge - und wurde gegen sein Gesicht geschleudert.

Gegen 14.00 Uhr war der 45-Jährige aus dem Bezirk Liezen laut Polizei damit beschäftigt gewesen, einen Holzkeil mit einer Kreissäge zuzuschneiden. Plötzlich verfing sich der Keil jedoch in der Säge.

Schwere Augenverletzung

Kurz darauf wurde er dem Arbeiter gegen das Gesicht geschleudert. Dabei erlitt der Liezener schwere Verletzungen am linken Auge. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins LKH Salzburg.