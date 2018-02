Vermisster Schneeschuhwanderer gefunden

Seit Montagvormittag ist ein 58-jähriger Schneeschuhwanderer aus Niederösterreich in Trofaiach im Bezirk Leoben vermisst worden. Dienstagmittag konnte die umfangreiche Suche nach dem Mann beendet beendet werden - erfolgreich.

Zuletzt hatte der 58-Jährige am Montag gegen 7.30 Uhr mit seiner Mutter telefoniert, wobei er ihr von einer Schneeschuhwanderung im Bereich des Gößgrabens über den Graskogel erzählte, die er an dem Tag unternehmen wollte. Nach diesem Telefongespräch brach der Kontakt zu dem Mann ab.

Mutter erstattete Anzeige

Weil sie ihren Sohn nicht mehr erreichen konnte und sich Sorgen machte, erstattete die Frau schließlich Dienstagvormittag eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Kaum zwei Stunden nach Beginn der Suchaktion konnten die Helfer gegen 13.00 Uhr einen Erfolg melden: Die Bergrettung hatte den 58-Jährigen im Bereich der Wanderroute, die dieser seiner Mutter beschrieben hatte, finden.

Unter Lawine geraten - Steirer unverletzt

Unverletzt gerettet werden konnten am Montag auch zwei Grazer Tourengeher - 59 und 60 Jahre alt -, die in den Stubaier Alpen in Tirol unter eine rund 120 Meter breite Schneebrettlawine geraten waren. Während der 59-Jährige vom Schnee begraben wurde, wurde der ältere nur zum Teil verschüttet und konnte sich selbst befreien. Den Verschütteten ortete indes ein Bergführer, der den Grazern vorausgefahren war, rasch mit einem Lawinenverschüttetensuchgerät und befreite ihn.