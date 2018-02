Pkw mit Zug kollidiert - keine Verletzten

Zu einem Unfall auf einem Zugübergang ist es am Dienstag in Deutsch Goritz in der Südoststeiermark gekommen: Ein Pkw prallte gegen eine herannahende Zuggarnitur - trotz erheblichen Sachschadens blieben die Beteiligten unverletzt.

Der Lenker dürfte die herannahende Zuggarnitur auf dem Weg von Spielfeld nach Bad Radkersburg übersehen haben, bevor er kurz vor 13.00 Uhr den Bahnübergang zwischen Diepersdorf und Ratschendorf überquerte. Als er die herannahende S-Bahn bemerkte, leitete er zwar eine Vollbremsung ein, rutschte aber in den Zug.

Erheblicher Sachschaden

Doch er hatte Glück im Unglück: Bei dem Unfall blieben die fünf Zuginsassen - wie auch er selbst - unverletzt, während an den Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand und die Straße vorübergehend gesperrt werden musste.