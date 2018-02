Arbeiter schwer verletzt

In St. Barbara im Mürztal im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Dienstag ein Arbeiter schwer verletzt worden: Der 52-Jährige war mit einer Hand zwischen zwei Legierungsbehälter geraten.

Der Kranführer hatte in einem Metallverarbeitungsbetrieb einen gefüllten Legierungsbehälter an einem Kran befestigt, anschließend hob er ihn an.

Zwischen zwei Legierungsbehälter geraten

Der 52-Jährige versuchte vermutlich, das Auspendeln des Behälters zu verhindern und kam dabei mit der linken Hand zwischen einen stehenden und den angehobenen Behälter - dabei erlitt er eine Fraktur im Bereich der linken Hand. Das Rote Kreuz führte an der Unfallstelle die Erstversorgung durch und lieferte den Verletzten dann in das LKH Hochsteiermark in Bruck an der Mur ein.