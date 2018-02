Immer weniger Drogen-Ärzte in Graz

Menschen, die von Drogen abhängig sind, brauchen oft eine Substitutionstherapie - in Graz gibt es allerdings immer weniger Mediziner für ihre Versorgung. Die Suche nach solchen Ärzten gestaltet sich äußerst schwierig.

Für 450 Menschen, die in einem Drogenersatzprogramm sind, also mit Opiaten behandelt werden, gibt es in Graz nur acht niedergelassene Ärzte, und einige von ihnen gehen bald in Pension: Ein untragbarer Zustand, sagt Michael Hiden, der medizinische Leiter der Anlaufstelle IKA für Suchtkranke - dort behandeln drei Ärzte rund 320 Patienten.

„Patienten werden auf der Straße stehen“

Es drohe bald ein Behandlungsengpass, so Hiden, der selbst Arzt ist: „Die Patienten werden voraussichtlich auf der Straße stehen, sie werden voraussichtlich nicht mehr behandelt werden, sie werden weiterhin schwer krank sein.“

Suchtgipfel im Grazer Rathaus Um dem drohenden Behandlungsengpass entgegenzusteuern, findet am Donnerstag im Grazer Rathaus ein Suchtgipfel statt: Gemeinsam mit Gesundheitsexperten will die Politik eine Lösung finden.

Ein Ende der Behandlung hätte zudem auch über den medizinischen Aspekt hinaus fatale Auswirkungen, So Michael Hiden: „Sie können einer Arbeit nachgehen, sie können ein funktionierendes Familiensystem leben, was ohne Behandlung nur schwer vorstellbar ist. Da werden mit Ende dieser Behandlung Existenzen bedroht.“

Behandlung nicht immer einfach

Fakt sei, dass die Behandlung sehr zeitaufwendig und nicht immer einfach sei - deshalb müssten Ärzte dafür besser honoriert und Suchtmedizin müsste bereits in der Ausbildung stärker behandelt werden. Damit die Drogenersatztherapie weiterlaufen kann, bräuchte man dringend mehr Ärzte, so der Leiter der IKA: „Ideal wäre, dass pro behandelndem Arzt maximal 40 bis 50 Patienten in Betreuung sind, und ich denke, dass man mit einer Anzahl von zehn bis 15 Kollegen, die diese Arbeit machen würden, eine durchaus bessere Situation vorfinden würde.“

Neben all den schwierigen Herausforderungen gebe es aber auch positive Aspekte: Der Beruf sei nie langweilig, und man erlebe gemeinsam mit den Patienten über viele Jahre oft sehr schöne Erfolge und den Weg zurück in ein normales Leben, so Hiden.