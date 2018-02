Schnee und Kälte: Die Steiermark rüstet sich

Die Steiermark rüstet sich für den nächsten Wintereinbruch: Bis Freitag wird vor allem im Süden des Landes ein halber Meter Neuschnee erwartet - und danach folgt voraussichtlich Eiseskälte.

Die hochrangigen Verbindungen in der Steiermark - die Pyhrnautobahn (A9) und die Südautobahn (A2) sowie die Schnellstraßen im Murtal und Mürztal - waren am Mittwochvormittag schneefrei; auch im Großraum Graz „flankerlte“ es nur leicht, die Behinderungen hielten sich in Grenzen.

Viel Schnee und bis zu minus 20 Grad erwartet

Das könnte sich allerdings zum Wochenende hin ändern: Vor allem für die West- und Oststeiermark ist von den Meteorologen stärkerer Schneefall vorausgesagt; dazu gesellt sich große Kälte mit bis zu minus 20 Grad in manchen Tälern und in ausgesetzten Gebirgslagen - mehr dazu in Extreme Temperaturen bis in den März (news.ORF.at).

ASFINAG vorbereitet

Laut ASFINAG soll allein im Pack-Abschnitt ein halber Meter Schnee zusammenkommen - mit zwei zusätzlichen Räumfahrzeugen will man die Schneemengen aber in den Griff bekommen, sagt Markus Bratschko von der Autobahnmeisterei Unterwald: „Wir haben durch diese insgesamt acht Fahrzeuge eine Verkürzung bei der Umlaufzeit von 90 Minuten auf 40 bis 45 Minuten pro Runde. Wenn es innerhalb einer Stunde zehn Zentimeter runterschneien würde, dann hätte es am Anfangspunkt wieder zehn Zentimeter auf der Fahrbahn. Wenn sich das Wetter in die Länge zieht, dann tun wir uns beim Räumen natürlich auch leichter.“

Die Kettenpflicht für alle Lkws war am Mittwoch für die Mariazeller Straße (B20) zwischen Mitterbach am Erlaufsee und Wienerbruck über den Josefsberg verordnet ebenso für die B71 über den Zellerrain und die L713 über die Kaiserau zwischen Trieben und Admont. Gleiches galt für Schwerfahrzeuge über 7,5 Tonnen auf der L175 über den Feistritzsattel zwischen der niederösterreichischen und steirischen Landesgrenze und Trattenbach.

ÖBB: Besonderes Augenmerk auf Weichen

Gefordert sind auch die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB): In der Steiermark stehen zehn Spezialfahrzeuge zur Schneeräumung bereit - ebenso wie mehrere „Oberleitungsturmwagen“, um mögliche Schäden an den Oberleitungen rasch beheben zu können. Besonderes Augenmerk wird laut ÖBB-Sprecher Christoph Posch aber auf die Weichen gelegt: „Wir haben den Großteil der steirischen Weichen elektrisch oder mit Gas beheizt. Das bedeutet, dass wir bei Schneehöhen bis 20 oder 25 Zentimeter diese Weichen in Betrieb halten können. Parallel stehen in den Bahnhöfen Arbeitstrupps im Einsatz, um eben diese neuralgischen Punkte - Weichen auf Hauptgleisen - vom Schnee frei zu halten.“

Generell herrscht bei den Bundesbahnen aber Zuversicht, dass es trotz der vorhergesagten Schneemengen zu keinen größeren Verzögerungen im Zugsverkehr kommen wird.

Energie Steiermark: Einsatzbereitschaft aufgestockt

Neben dem Freihalten der Verkehrswege geht es auch um die Aufrechterhaltung der Energieversorgung. Bei der Energie Steiermark heißt es, dass die Gasspeicher voll sind und die Einsatzbereitschaft im Bereich der Fernwärme aufgestockt wurde. Sollte es Probleme mit der Fernwärmeversorgung in Graz geben, könne man auf eine Ausfallsreserve im Heizwerk in der Grazer Puchstraße zurückgreifen, heißt es.

Was das rund 30.000 Kilometer lange Stromleitungsnetz in der Steiermark angeht, hofft Energie-Steiermark-Sprecher Urs Harnik, dass die Schneekonsistenz ähnlich sein wird wie in den letzten Tagen: „Dieser Schneefall war keine sehr große Bedrohung, weil der Schnee nicht nass und schwer dahergekommen ist - daher ist es nicht zu allzu großen Baumwürfen gekommen. Wir hoffen, dass das auch in den nächsten Tagen so bleibt, aber eine gewisse erhöhte Sensibilität ist da, und wir sind auch personell gerüstet.“

Pkw stürzte in Bach

Vor allem auf Nebenstraßen kommt es auch immer wieder zu Unfällen. In Stiwoll im Bezirk Graz-Umgebung etwa kam in der Nacht auf Mittwoch ein Pkw von der schneeglatten Straße ab und brach durch ein Holzgeländer: Der Wagen stürzte vier Meter tief in den Graben des Liebochtal-Baches und kam auf dem Dach zu liegen - der Lenker war kopfüber in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr war der Verletzte bereits von einem anderen Verkehrsteilnehmer aus seiner misslichen Lage befreit worden. Der Mann wurde in ein Spital gebracht, das Wrack wurde mit einem Feuerwehrkranfahrzeug geborgen.

