Neues Sicherheitskonzept für Vordernberg

Im Vorjahr ist es im Schubhaftzentrum in Vordernberg zu mehreren Fluchtversuchen und auch zu gelungenen Ausbrüchen gekommen. Seither wurden Teile eines neuen Sicherheitskonzepts umgesetzt, weitere sind in Arbeit.

Die Zeiten, in denen das Anhaltezentruum Vordernberg nur mit einigen wenigen Menschen, die abgeschoben werden sollen, besetzt ist, sind vorbei: Derzeit sind rund 150 Schubhäftlinge vor Ort, und auch in den letzten Monaten war die Zahl annähernd ähnlich.

Neues Sicherheitskonzept

Nach den Fluchtversuchen im letzten Jahr forderten die Bürgermeister der Umgebung, dass das Anhaltenzentrum besser gesichert werden soll - mehr dazu in Vordernberg: Anstaltsleitung reagiert (5.12.2017) -, und das wird laut Anstaltsleiter Herwig Rath jetzt auch umgesetzt.

Ein Teil der nötigen Materialien sei bereits geliefert, ein weiterer in Fertigung, und manche Systeme seien auch schon montiert: „Hier ist zu erwähnen die zusätzliche Installierung von NATO-Draht zum einen und zum anderen der Ausbau und die Erweiterung der Videoüberwachung für den Innen-, aber auch den Außenbereich - da haben wir jetzt zusätzlich zu den bereits vorhandenen Videokameras noch 42 neue installiert.“

Ein weiteres Problem, das sich mit der jetzigen Auslastung ergeben habe, sei, dass es unter den Insassen immer wieder ein relativ hohes Aggressionspotenzial gebe, die Menschen aus verschiedenen Ländern würden immer wieder aneinander geraten, und auch Polizisten seien dabei verletzt worden.

Eigens trainierte Spezialtruppe

Um die eigenen Mitarbeiter besser zu sichern, sei man nun dabei, eine eigens trainierte Spezialtruppe zu installieren, so Rath: „Wir installieren jetzt eine sogenannte schnelle Eingreif- und Zugriffstruppe - das heißt, dass wir zu jeder Zeit und an jedem Tag Leute zur Verfügung haben, um eben Situationen, wo eine hohe Gewaltbereitschaft, wo ein hohes Aggressionspotenzial da ist, dass man denen sofort und gut begegnen kann.“ Außerdem, so Rath weiter, sei die Zahl der Polizisten im Anhaltezentrum aufgestockt worden.