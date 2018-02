Magna will Automontage in Graz stark ausweiten

Magna will die Fertigung von Komplettfahrzeugen in Graz stark ausweiten: Heuer peilt der Konzern im Segment Complete Vehicles sechs bis 6,4 Mrd. Dollar Umsatz an - vor allem wegen der Markteinführung des 5er-BMW und des Jaguar E-Pace.

Die Zahl der in Graz montierten Fahrzeuge lag im Schlussquartal 2017 mit 27.300 Stück um 269 Prozent über dem Stand ein Jahr davor (7.400). Schon in den vorhergehenden Vierteljahren wurde von Magna Steyr in Graz die Fertigung nach oben gefahren, auch der Personalstand wurde entsprechend ausgebaut.

5er-BMW und „kleiner“ Jaguar

In Graz befindet sich das weltweit einzige Werk, in dem der Magna-Konzern ganze Vehikel zusammenbaut, unter anderem den 5er-BMW, den Jaguar E-Pace und die Mercedes G-Klasse - mehr dazu in Magna Graz startet 5er-BMW-Produktion (28.2.2017), in Neuer „kleiner“ Jaguar-SUV kommt aus Graz (14.7.2017) und in Magna: 300.000ster Mercedes G lief von Band (21.7.2017).

Gesamtkonzern kratzt an 40-Mrd.-Dollar-Grenze

Der gesamte Magna-Konzern erhöhte die Verkaufserlöse voriges Jahr um 6,9 Prozent auf 38,95 Mrd. Dollar (31,64 Mrd. Euro) und peilt für heuer 39,3 bis 41,5 Mrd. Dollar Umsatz an. Das Vorsteuerergebnis stieg 2017 um 7,9 Prozent auf 3,00 Mrd. Dollarm der Gewinn je Aktie wuchs um ein Siebentel von 5,16 auf 5,90 Dollar.

