Skifahrerin stürzte über elf Meter in die Tiefe

Bei einem Skiunfall in Schladming im Bezirk Liezen ist am Donnerstag eine 20 Jahre alte Polin schwer verletzt worden: Die junge Frau war rund elfeinhalb Meter in die Tiefe gestürzt.

Die 20-Jährige war auf der Planai auf der sogenannten Mitterwallnerüberführung über den rechten Pistenrand gekommen und in der Folge über eine Absperrung in die Tiefe gestürzt.

Schwere innere Verletzungen

Die Skifahrerin erlitt schwere innere Verletzungen und blieb bewusstlos liegen; nach der Erstversorgung wurde sie ins Krankenhaus Schladming gebracht.