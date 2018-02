Nach dem Schnee kommt die Kälte

Eine Kältewelle steuert auf Österreich zu, die ab Sonntag auch in der Steiermark Temperaturen bis -22 Grad bringen wird. Einsatzkräfte, Autofahrerclubs und auch Sozialeinrichtungen rüsten sich.

Meteorologisch beginnt der Frühling schon kommende Woche, doch das Wetter könnte kaum winterlicher ausfallen: In vielen Teilen Österreichs schneit es, auch in niederen Lagen bewegt sich die Temperatur höchstens um den Nullpunkt. Bis zum Wochenende wird die Schneedecke vielerorts noch dicker - dann wird es extrem kalt: Die vorhergesagten Temperaturen von bis zu minus 22 Grad werden sich bei Wind noch deutlich kälter anfühlen - mehr dazu in Gefühlt wird es arktisch (news.ORF.at).

Obdachlose: Caritas weist niemand ab

Vor allem jene, die nicht einmal ein Dach über dem Kopf haben, werden unter der kommenden Kältewelle zu leiden haben. In den Notschlafstellen der Caritas in Graz und Leoben bereitet man sich auf einen regelrechten Ansturm vor, sagt Franz Waltl, Bereichsleiter Hilfe für Menschen in Not. Abgewiesen wird niemand, im Bedarfsfall werde man Notbetten aufstellen.

Caritas-Kältetelefon: Unter 0676 / 88015 111 ist das Caritas-Kältetelefon von 19.00 bis 24.00 Uhr erreichbar.

Erstmals ist heuer täglich von 19.00 bis 24.00 das Kältetelefon besetzt, erklärt Waltl: „Hier können Menschen anrufen, die entweder selber in Not geraten sind oder jemanden in einer Notlage sehen und selber nicht helfen können - dann können sie diese Nummer wählen, und es fährt sofort ein mobiles Team zum Einsatzort und kümmert sich um diese Person.“

Autofahrerclubs gerüstet

Die arktische Kälte, die ab Sonntag über das Land ziehen wird, wird auch für Autofahrer herausfordernd. Die Autofahrerclubs rüsten sich, sagt Gernot Burgstaller von der ÖAMTC-Pannenhilfe: „Es wird alles, was an Einsatzfahrern zur Verfügung ist, fahren, es werden alle Einsatzautos besetzt sein. Die Tage jetzt werden noch genutzt, um das Equipment dementsprechend aufzustocken. Wir werden definitiv gefordert sein, aber hoffentlich nicht überfordert.“

Damit das nicht passiert, sollten altersschwache Batterien möglichst noch ausgetauscht werden. Außerdem wird empfohlen, das Auto übers Wochenende nicht durchgehend im Freien stehen zu lassen - schon bei einstelligen Minusgraden kann es bei ununterbrochenem Stehen im Freien und ungünstiger Lage des Kraftstofffilters zu Startproblemen kommen.

Warm anziehen!

Fußgänger und Wintersportler sollten sich und ihre Haut vor den tiefen Temperaturen schützen - laut Medizinern droht bereits ab -5 Grad Erfrierungsgefahr. Für Arbeiten im Freien gibt es laut Arbeiterkammer übrigens keine Untergrenze - auch bei Bauarbeitern entscheidet der Arbeitgeber, ob er kältefrei gibt oder nicht.

Wer sein Gesicht aus Schutz vor der Kälte mit einem dicken Schal verhüllt, muss nicht mit einer Anzeige rechnen: Das Anti--Gesichtsverhüllungsgesetz ist bei derart eisigen Temperaturen außer Kraft.

