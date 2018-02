Schnee: Mehrere Unfälle auf rutschigen Straßen

Die anhaltenden Schneefälle haben auch am Freitag für Dutzende Einsätze der Feuerwehren und durchgehenden Betrieb der Räumfahrzeuge gesorgt. Im südsteirischen Mureck kam ein Tanklastwagen von der nassen Straße ab.

Bei dem Tanklaster wurde der Auflieger, gefüllt mit rund 31.500 Liter Diesel, beschädigt - ein Ersatz-Tankwagen musste vorfahren und den Treibstoff umpumpen. Ein Spezialkran hievte das verunfallte Fahrzeug zurück auf die Straße.

Presseteam BFVRA / Konrad

Die Freiwillige Feuerwehr Kaindorf bei Hartberg wurde am Freitag fast zeitgleich zu zwei Unfällen gerufen. Beide Unfälle passierten auf der schneebedeckten L 412 in Kaindorf - beim ersten kam ein Pkw-Lenkerin ins Schleudern und landete in einem Acker, beim zweiten kam ein Pkw von der Landesstraße ab, überschlug sich und wurde in den angrenzenden Wald geschleudert. Beide Lenkerinnen wurden unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Hartberg eingeliefert.

Nach dem Schnee kommt die Kälte

Eine Kältewelle steuert auf Österreich zu, die ab Sonntag auch in der Steiermark Temperaturen bis -22 Grad bringen wird. Einsatzkräfte, Autofahrerclubs und auch Sozialeinrichtungen rüsten sich - mehr dazu in Nach dem Schnee kommt die Kälte.

