Auftakt für groß angelegte Tunnelübungsserie

Am Samstag startet die ASFINAG mit einer Serie von Tunnelübungen. Erster Übungsschauplatz ist der Selzthal-Tunnel: Nach der Sanierung sollen nun Einsatzkräfte mit den neuen Einrichtungen vertraut gemacht werden.

In insgesamt 21 Autotunnels in ganz Österreich wird heuer der Ernstfall geübt, und den Anfang macht der Selzthaltunnel - mehr dazu in Neue Röhre im Selzthaltunnel wird eröffnet (16.8.2017). Diese Übungen sind vor allem nach Sanierungen wichtig, erklärt ASFINAG-Tunnelmanagerin Dagmar Jäger: „Tatsache ist, dass nach einer Sanierung die Anlage einfach komplett anders ausschaut. Es gibt andere Handgriffe zu tun für die Einsatzkräfte - da ist es dringend notwendig, diesen Tunnel wirklich näher kennen zu lernen.“

Auffahrunfall wird simuliert

Etwa 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei nehmen an der Übung teil: „Wir werden einen Auffahrunfall simulieren - mit Pkw und Lkw und mit Brand- und Rauchentwicklung. Das ist natürlich schon auch eine Herausforderung für die Einsatzkräfte“, so Jäger.

Dabei können die neuen Sicherheitseinrichtungen ausprobiert werden, und auch die Einsatztaktik kann den neuen Gegebenheiten im Tunnel angepasst werden: „Die Einsatztaktik ist dahingehend, dass man in der sogenannten ‚sauberen Röhre‘ zufahren kann, den Querschlag benützt und somit eben relativ nah an das Geschehen oder an den Einsatzort vordingen kann, damit man so schnell wie möglich helfen kann.“

Sperre ab 19.00 Uhr

In der Bauröhre wird ab etwa 17.00 Uhr die Übung aufgebaut - für den Verkehr gibt es dabei noch keine Einschränkungen: „Verkehrsbehinderungen werden sein - also Sperre dann - ab 19.00 Uhr, und zwei Stunden werden wir etwa brauchen“, sagt Jäger.

Nach dem Auftakt im Selzthaltunnel am Samstag werden noch fünf weitere steirische Tunnel in diesem Jahr beübt - darunter etwa auch die Röhren durch den Plabutsch. Diese Übungen sind auch für bestehende Tunnel alle vier Jahre vorgeschrieben.

