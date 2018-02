Defekter Akku löste Wohnungsbrand aus

Ein defekter Akku hat am Samstag in Mürzzuschlag einen Wohnungsbrand ausgelöst. Verletzt wurde niemand, allerdings verendete eine Katze an den Rauchgasen.

Ein Anrainer hatte Samstagnachmittag aufgrund der starken Rauchentwicklung die Einsatzkräfte alarmiert.

Katze verendet

Die Feuerwehr musste die Tür zu der stark verrauchten Wohnung aufbrechen und dann mit einer Wärmebildkamera die Räume durchsuchen. Die Bewohner waren zum Glück nicht zu Hause - eine Katze überlebte das Feuer aber nicht: Sie verendete an den Rauchgasen.

Brandursache dürfte ein defekter Akku eines Lawinenverschüttetetensuchgerätes in der Abstellkammer gewesen sein. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Kerze löste Balkonbrand aus

Auch in Graz brannte es an diesem Wochenende: Im dritten Stock eines Mehrparteienhauses in der Grazer Stiftingtalstraße brach am Sonntag ein Feuer aus. Die Flammen griffen vom Balkon auf die Wohnung über.

Mehrere Atemschutztrupps der Feuerwehr drangen in die Wohnung vor: Dabei wurde entdeckt, dass die 76-jährige Bewohnerin in die Nachbarwohnung flüchten konnte - sie blieb unverletzt. Der Brand selbst konnte dann schnell unter Kontrolle gebracht werden. Laut Feuerwehr dürfte eine am Balkon abgestellte Kerze das Feuer ausgelöst haben.