68-Jährige verursachte als Geisterfahrerin Unfall

In Judenburg hat am Sonntag eine Autolenkerin einen Geisterfahrerunfall verursacht. Die 68-Jährige war in die falsche Richtung auf die S 36 aufgefahren und touchierte dort mit dem Außenspiegel das Auto eines 41-Jährigen.

Nach eigenen Angaben war die Frau in Fohnsdorf falsch auf die S 36 aufgefahren. Kurz vor der Grünhüblbrücke bei Judenburg streifte sie mit einem ihrer Außenspiegel das Auto des entgegenkommenden 41-Jährigen.

Niemand verletzt

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, auch der Sachschaden ist gering. Die 68-Jährige konnte nach dem Unfall von der Polizei angehalten werden.