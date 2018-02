Wieder Bluttat: 78-Jährige ermordet

Bei einer neuerlichen Bluttat in der Steiermark ist am Montag bei Graz eine Frau getötet worden: In Mantscha im Bezirk Graz-Umgebung wurde eine 78-Jährige ermordet. Hauptverdächtiger ist ihr 22-jähriger Enkel.

Eine Nachbarin hatte in der Früh auf der Polizeiinspektion Hitzendorf Alarm geschlagen - demnach würde ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Leoben im Haus seiner Großeltern in Mantscha in der Gemeinde Seiersberg-Pirka durchdrehen. Als die Beamten dann bei dem Gehöft eintrafen, fanden sie die 78-jährige Frau tot im Schlafzimmer vor.

Die Tat dürfte den ersten Ermittlungsergebnissen zufolge aber wohl schon in den Nachtstunden passiert sein, der Hergang ist aber nach wie vor unklar. Der 75-jährige Ehemann der Getöteten wurde zunächst verhaftet, am Montag aber enthaftet. Der Haupttatverdacht richtet sich nun laut Polizei gegen den 22-jährigen Enkelsohn - dieser wurde bisher noch nicht vernommen.

Obduktion angeordnet

Ein Polizeisprecher schilderte, dass mehrere Gegenstände im Haus des Ehepaares sichergestellt wurden, die als Tatwaffe infrage kommen. Die Spurensicherer haben offenbar zwar Blut entdeckt, jedoch soll das 78-jährige Opfer keine erkennbare Verletzung aufweisen - daher sei auch ein Erstickungstod möglich. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Die Spurensicherung war am Nachmittag weitgehend abgeschlossen, doch auch die Motivlage bleibt komplett unklar: Obwohl die Großmutter bereits in den Nachtstunden getötet worden sein dürfte, blieb der 22-jährige Verdächtige am Tatort. Warum der Großvater keine Rettung oder die Polizei gerufen hatte, war zunächst unklar, doch bei ihm dürften seit einiger Zeit erste Anzeichen einer Demenz vorliegen. Seine Kopfverletzungen sind nicht lebensbedrohlich, aber er blieb zur Behandlung im Krankenhaus.

Zweite Bluttat innerhalb weniger Tage

Erst am Samstag hatte ein 51-Jähriger in St. Stefan im Rosental Schwester und Bruder getötet und die Mutter lebensgefährlich verletzt - mehr dazu in Schwester, Bruder und sich selbst getötet und in Nach Bluttat: Mutter noch in Lebensgefahr.