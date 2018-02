Weststeirer mit CO2-Pistole angeschossen

Nachdem ein 21 Jahre alter Grazer Mitte Jänner einen Weststeirer mit einer CO2-Pistole angeschossen hatte, konnte der Verdächtige am Dienstag festgenommen worden. Der junge Mann versteckte sich seit dem Vorfall bei Freunden.

Der 21-Jährige war am 12. Jänner mit drei weiteren Männern aus dem Bezirk Voitsberg im Alter zwischen 19 und 21 Jahren unterwegs. Im Bereich einer Tankstelle auf der Packer Straße kam es zu einem Streit mit dem späteren 53 Jahre alten Opfer.

Streit eskalierte

Auslöser des Streits soll das Fahrverhalten des 53-Jährigen gewesen sein. Der Streit eskalierte und der Grazer schoss laut Polizei mehrmals mit der CO2-Pistole auf den Mann. Ein Projektil traf ihn an einem Oberschenkel. Anschließend flüchtete die Gruppe mit einem Fahrzeug. Der Mann blieb leicht verletzt zurück; laut Polizei blieb das Projektil im Oberschenkel stecken, drang aber nicht tief ein.

Diebesgut in Wohnung sichergestellt

Aufgrund eines Fotos des Fluchtfahrzeuges konnte der Zulassungsbesitzer rasch ausgeforscht werden. Die drei Voitsberger, die den 21-Jährigen begleitet hatten, meldeten sich selbst bei der Polizei. Der Grazer war bislang unauffindbar. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte die Polizei Diebesgut von mindestens zwei Einbruchsdiebstählen sicherstellen.

Bei Freunden versteckt

Dienstagnachmittag wurde der Grazer von Beamten in Graz erkannt und nach einem kurzen Fluchtversuch festgenommen. Er hatte Marihuana und Speed bei sich. Bei der Vernehmung gab er an, dass er sich bei Freunden versteckt hatte; eingebrochen habe er nicht. Der Grazer wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht und muss sich wegen versuchter schwerer Körperverletzung verantworten.