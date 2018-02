Diesel-Fahrverbot: Verunsicherung bei Kunden

Die Verunsicherung der steirischen Kunden nach dem Gerichtsurteil zu Diesel-Fahrverboten in Deutschland ist groß. Im Autohandel registriert man eine starke Nachfrage nach alternativen Antriebsmodellen.

Sechs von zehn Autos, die in der Steiermark zugelassenen sind, sind Dieselfahrzeuge. Im Jänner sei ein leichter Rückgang bei den Zulassungen spürbar gewesen, heißt es von der Wirtschaftskammer.

Mehr Fragen bei Autokauf

Aufgrund der immer wiederkehrenden Diskussion über Fahrverbote – auch in der Steiermark - sei die Verunsicherung der Kunden groß, so Philipp Gady, stellvertretender Sprecher des Fahrzeughandels: „Zu spüren ist, dass definitiv mehr Fragen im Zuge des Autokaufs gestellt werden. Es ist eine Verunsicherung spürbar. Es ist grundsätzlich so, dass die Nachfrage nach anderen Motorenvarianten eher steigt, das heißt vor allem nach alternativen Antrieben.“ Stark nachgefragt werden Hybridantriebe, aber auch Elektrofahrzeuge, so Philipp Gady.

Großteils Diesel-Lkw für Transporte

Bei den Transportunternehmen dominieren weiterhin Dieselfahrzeuge. Fahrzeuge mit alternativen Antrieben hätten sich bei den Lkw noch nicht durchgesetzt, sagt Peter Fahrner, Obmann der Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe in der Wirtschaftskammer.

Wahrscheinliche Fahrverbote in deutschen Städten sieht er pragmatisch: „Wir als Transportunternehmer sind Dienstleister. Wenn wir mit unseren Fahrzeugen nicht mehr in die Stadt fahren dürfen, dann ist das sicher nicht allein unser Problem, sondern das Problem unserer Auftraggeber, die Ware in die Stadt zu bringen. Wir können nur umsteigen auf die modernsten Fahrzeuge, aber wenn wir dort ausgesperrt werden, weiß ich nicht, wie eine Stadt beliefert wird.“ Insgesamt spiele der Fernverkehr nach Deutschland bei den steirischen Frächtern keine große Rolle, so Peter Fahrner.

Das deutsche Diesel-Fahrverbot in Städten, wie von Gesetzesseite für zulässig erklärt, wird wohl kein Vorbild für die Steiermark werden. Der Landesrat ist dagegen und sieht die Verantwortung bei der Stadt Graz - mehr dazu in Diesel-Fahrverbot: Kein Vorbild für Steiermark.