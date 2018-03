Betonwände umgekippt: Arbeiter tot

In Aich im Bezirk Liezen sind am Donnerstag in einer Fertigungshalle mehrere Betonwände umgestürzt. Sie begruben drei Männer unter sich. Ein Arbeiter kam ums Leben. In Kapfenberg explodierte ein Ölfass - ein Arbeiter wurde verletzt.

Ein schwerer Arbeitsunfall in Aich im Bezirk Liezen hat heute ein Menschenleben gefordert, zwei wurden schwer verletzt. Die Männer waren in der Montagehalle einer Elementebaufirma mit Arbeiten an Fertigbauwänden für den Sanitärbereich beschäftigt.

Betonwände fielen im Dominoeffekt

Zwölf dieser Betonelemente waren nebeneinander aufgestellt. Dabei kippte aus bisher unbekannter Ursache eine der Fertigwände um, und es entstand ein Dominoeffekt, heißt es vonseiten der Polizei. Weitere Bauteile, die jeweils rund zwei Tonnen schwer sind, fielen nacheinander um. Die drei Arbeiter wurden darunter eingeklemmt. Noch bevor die Feuerwehr bei der Firma eintraf, konnten Arbeitskollegen mit Hilfe eines Hallenlaufkrans die Betonwände anheben.

BFV Liezen / Schlüßlmayr

Betrieb vorläufig eingestellt

Für einen 46 Jahre alten gebürtigen Kroaten kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ein weiterer Kroate, 50 Jahre alt, sowie ein gleichaltriger Arbeitskollege aus Liezen wurden schwer verletzt.

Zum Zeitpunkt des Vorfalles befanden sich acht Personen in der Montagegrube, das Kriseninterventionsteam befindet sich am Unfallsort. Ein Vertreter des Arbeitsinspektorates stellte den Betrieb vorläufig ein, weitere Erhebungen laufen, so die Polizei.

Ölfass explodierte - Arbeiter schwer verletzt

In einem Industriebetrieb in Kapfenberg verletzte sich am Donnerstag ein 56 Jahre alter Arbeiter schwer. Der Mann wollte aus einem waagrecht liegenden Fass Öl in einen Kanister ablassen. Laut Polizei wollte er den Vorgang beschleunigen. Dafür leitete er Druckluft in das Fass, was zur Explosion führte. Der Deckel des Fasses wurde dabei gegen das Gesicht des Arbeiters geschleudert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er bewusstlos und musste mit dem Rettungshubschrauber mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus geflogen werden.