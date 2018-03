Sommerpläne: Steiermark Tourismus hat viel vor

Zum meteorologischen Frühlingsbeginn hat man sich am Donnerstag bei der Steiermark-Tourismus-Präsentation in Graz bereits auf den Sommer eingestimmt - der soll von sportlichen bis zu kulinarischen Schwerpunkten reichen.

Im Sommer 2017 konnten in der Steiermark erstmals mehr als sieben Millionen Nächtigungen verzeichnet werden, heuer wollen die Touristiker diesen Rekord noch toppen. Um vor allem am internationalen Markt noch stärker zu werden, setzen Steiermark Tourismus und Land Steiermark verstärkt auf Digitalisierung und Online Marketing.

344 neue Zimmer für Graz

Betrieben soll kostenlos eine eigene Buchungsstrecke für Direktbuchungen zur Verfügung stehen, die sie auf ihrer Webseite integrieren können, so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger Miedl (ÖVP): „Es ist ein Faktum, dass sich die Urlauber und Urlauberinnen vorher im Internet informieren, wo sie hinfahren möchten, dass sie auch die Zimmer und Unterkünfte im Internet suchen - und daher ist es wichtig, dass unsere Betriebe und unsere Gastgeber dort zu finden sind und wir hier seitens der Betriebe und Tourismusverbände eigene Web-Auftritte haben, damit wir neben den internationalen Anbietern und Plattformen auch aufzufinden sind.“

Vor allem in der Landeshauptstadt Graz wird heuer enorm in die Hotellerie investiert: Mit fünf neuen Betrieben und einigen Umbauten entstehen insgesamt 344 zusätzliche Zimmer.

„Konsequente Fortsetzung des Wachstumspfades“

Für den Chef des Graz Tourismus, Dieter Hardt-Stremayr, ein deutlich positives Signal: „Wir haben nachfragegetriebenen Bettenbedarf und nicht investitionsgetriebenen - wenn auch die bestehende Hotellerie die Kapazitäten erweitert oder ein bestehender Hotelbetreiber mit einem neuen Hotel auf den Markt kommt, dann stimmt uns das zuversichtlich, dass nicht nur die Kopfzahlen, sondern auch die Umsatzzahlen stimmen. Aus dem Grund gibt es heuer einen etwas kräftigeren Zuwachs, das wird uns vielleicht am Anfang bei der Auslastung Schwierigkeiten bereiten, aber es ist eine konsequente Fortsetzung des Wachstumspfades.“

Schladmings Plädoyer für zwei Reifen

Schi abschnallen und rauf auf das Fahrrad - so heißt in diesem Sinne das Motto in der Region Schladming Dachstein, wo man heuer noch stärker auf den Trend Mountainbiken aufspringen möchte. Für jeden Schwierigkeitsgrad soll etwas dabei sein. Touristiker Matthias Schattleitner erzählt: „Wir haben gemeinsam mit den Grundstückbesitzern fünf neue Strecken ausverhandelt: Wir haben wirklich ein breites Spektrum von langen Touren, bei denen man gemütlich durch die Natur fährt bis zu einfachen Single Trails, wo man mal üben kann, über Wurzeln zu fahren. Es gibt aber auch Profistrecken.“

Steiermark Tourismus/ Leo Himsl

Wer es beim Radeln sanfter angehen möchte, ist vielleicht auf der „Weinland Steiermark Radtour“ besser aufgehoben: Die mehr als 400 Kilometer lange Radroute wartet heuer mit zwei neuen Varianten in der Lippizanerheimat und der Südsteiermark auf.

Peter Rosegger auf dem Smartphone

In der Region Hochsteiermark haben sich die Touristiker im Peter-Rosegger-Jubiläumsjahr eine spezielle Wandernadel ausgedacht - eine App, die zu Roseggers Lieblingsplätzen führt, erklärt Ute Gudet, vom Tourismus Hochsteiermark: „Man lädt sich das herunter, findet die Peter-Rosegger-Nadel - und dann geht’s los! Bei jedem Ziel sammelt man Punkte - und wenn man alle Ziele erreicht hat, wird man mit einem Rosegger-Diplom belohnt.“ Als Belohnung winkt daneben auch ein Peter Rosegger Reiseführer.

Auch kulinarisch hat die Steiermark im Sommer 2018 unzählige Highlights zu bieten: Im Auseerland wird dem wichtigsten Lebensmittel neben dem Salz ein eigenes Fest gewidmet: Mit dem Saiblingsfest vom 22. bis 24. Juni am Altausseersee und am Ödensee, so Ernst Kammerer vom Tourismusverband Salzkammergut: „Das Saiblingsfest ist diesmal besonders ausgeprägt, weil wir an all unseren Seen die besten Köche der Region zusammengefasst haben, die gemeinsam kochen - so eine Art Reise mit dem Saibling am See.“

Kultur und Kulinarik verbinden

Apropos Genuss: Graz feiert heuer „Zehn Jahre Genusshauptstadt“. Die beiden Stärken der Landeshauptstadt - Kultur und Kulinarik - sollen im Jubiläumsjahr noch stärker verbunden werden, verrät Hardt-Stremayr: „Wir haben erstmals eine Kooperation mit dem Landesmuseum, wobei wir die Kulinarik ins Museum bringen - eine Kombination aus Führung und Genuss. Zum Beispiel die Sterzstunden im Volkskundemuseum oder die Küchengeheimnisse der alten Römer in Eggenberg.“

Übrigens: Wer mit Hund verreisen möchte, findet in diesem Sommer 45 zertifizierte Hundehotels in der Steiermark, die neben Leckerlis für den vierbeinigen Liebling auch spezielle Ausflüge mit Hund anbieten.

