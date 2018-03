Weltpremiere für Jaguar I-Pace in Graz

Vor 200 internationalen Gästen ist am Donnerstagabend in Graz der neue I-Pace präsentiert worden. Die Produktion des ersten Elektroautos von Jaguar schafft bei Magna in Graz rund 2.000 Jobs. Rund 80.000 Euro kostet der Elektro-SUV.

Bei Magna in Graz hat am Donnerstagabend das erste Elektroauto von Jaguar Weltpremiere gefeiert. Präsentiert wurde der SUV vor 200 geladenen Gästen aus der ganzen Welt. Am 6. März wird der I-Pace beim Genfer Automobilsalon offiziell präsentiert - mehr dazu in I-Pace von Jaguar wird in Graz präsentiert (01.03.2018).

Show mit Technik und Ziehharmonika

Im Rahmen einer 30-minütigen Show hat Jaguar sein erstes Elektroauto, den I-Pace präsentiert. Entwickelt in Großbritannien wird er bei Magna in Graz hergestellt und läuft hier vom Band. 2.000 Arbeitsplätze werden dafür geschaffen.

Zu Techno und Ziehharmonikaklängen fiel in Graz das rote Tuch vom E-Boliden. Die Reichweite im Testzyklus beträgt laut Jaguar 480 Kilometer. Somit steigen auch die Premiumhersteller im großen Stil bei den Elektroautos ein und sorgen für Konkurrenz.

Jaguar nimmt Bestellungen ab sofort entgegen. Ab 78.380 Euro kann man den modernen Elektro-SUV erwerben. Verkaufsstart soll in vier Monaten sein. Damit alle Händler den I-Pace rechtzeitig anbieten können, werden die ersten gefertigten Autos nach Übersee geliefert, unter anderem in die USA, nach Australien und nach China. Erst dann werde für Europa gefertigt.

