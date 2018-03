Steirische FPÖ-Spitze wechselt

Die Funktion des steirischen FPÖ-Landesparteigeschäftsführers wurde am Freitag von Anton Kogler übernommen. Er folgt Fritz Probst nach, der in die Holding Graz wechselt. Kogler soll die FPÖ organisatorisch auf die Wahlen vorbereiten.

Anton Kogler wurde bei der Pressekonferenz am Freitag als neuer FPÖ-Landesgeschäftsführer vorgestellt. Er soll hauptverantwortlich die Partei für die nächsten Gemeinderats- und Landtagswahlen 2020 vorbereiten.

Anton Kogler Der 56-Jährige ist seit 18 Jahren Gemeinderat - seit der letzten Wahl auch Vizebürgermeister von Vorau. Außerdem sitzt der Bezirksobmann von Hartberg-Fürstenfeld auch im Landtag.

Als ein Ziel für die Gemeinderatswahlen nannte Landesparteiobmann Mario Kunasek, dass die FPÖ in möglichst allen steirischen Gemeinden antreten wolle. Man werde dabei aber auf Qualität setzten, so könne es sein, dass nicht für alle Gemeinden ein geeigneter Kandidat gefunden werde. Wichtig sei, dass man mit den Mitarbeitern die fünfjährige Periode gut arbeiten kann.

Ziel für die Landtagswahl

Auch auf Landesebene wolle die FPÖ in die Regierungsverantwortung - so könne man die „positive Entwicklung der Bundesregierung in die Steiermark bringen“, sagte Kunasek am Freitag. Ob er selbst als Spitzenkandidat in die Landtagswahl gehen wird, wollte der Verteidigungsminister noch nicht sagen.

Thema jetzt: Kommunikation

Aktuell geht es darum, die Funktionäre über die Arbeit der FPÖ-Regierungsmannschaft im Bund zu informieren und da sei man sehr gut unterwegs, betonte Anton Kogler. Außerdem sei der Zuspruch innerhalb der Partei für das Regierungsprogramm sehr groß.

