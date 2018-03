Digitalisierung: Wertekatalog unterzeichnet

Die Digitalisierung ist einerseits eine neue Chance für die Wirtschaft, andererseits birgt sie auch Risiken. Die steirischen Sozialpartner unterzeichneten deshalb nun einen gemeinsamen Wertekatalog.

Alle Sozialpartner wollen bei der Digitalisierung an einem Strang ziehen: Wirtschafts-, Arbeiter- und Landwirtschaftskammer, AMS, Gewerkschaft und Industriellenvereinigung.

WK: „Steiermark kann zu den Gewinnern zählen“

Die Digitalisierung sei eine gewaltige Herausforderung für die gesamte Arbeitswelt, so der Präsident der steirischen Wirtschaftskammer, Josef Herk: „Wir als Wirtschaftskammer Steiermark sind in diesem Bereich sehr bemüht, auch das gesamte Thema der Qualifizierung und Ausbildung an den digitalisierten Standard zu bringen, und ich glaube, wenn wir hier gemeinsam an diesen Themen arbeiten, dann kann die Steiermark in Zukunft zu den großen Gewinnern zählen.“

AK: Arbeitnehmer dürfen nicht auf Strecke bleiben

Wichtig sei, dass bei dieser Entwicklung der Arbeitnehmer nicht auf der Strecke bleibt: „Es geht auch um Arbeitszeit, um Flexibilität, um planbare Arbeit für die Arbeitnehmer, und es geht auch um Einkommen“, so Josef Pesserl, Präsident der steirischen Arbeiterkammer.

Die Sozialpartner unterschrieben auch einen gemeinsamen Wertekatalog, damit möglichst alle vom digitalen Fortschritt profitieren können.

Links: