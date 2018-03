Mann bei Rodelunfall schwer verletzt

Beim Rodeln am Hochwurzen im Bezirk Liezen hat sich am Samstag ein 24 Jahre alter Mann schwer verletzt. Der Oberösterreicher war von der Rodelbahn auf die Piste geraten und dann in einen Wald gestürzt.

Der 24-Jährige fuhr am Abend mit seiner Rodel die Rodelbahn am Hochwurzen entlang, geriet dabei aber aus noch unbekannter Ursache auf die Skipiste und stürzte dann in weiterer Folge rund 20 Meter weit in einen Wald.

Selbst mit Handy Hilfskräfte alarmiert

Der Oberösterreicher wurde schwer verletzt, konnte aber noch selbst mit seinem Handy die Rettung verständigen. Er wurde zunächst vom Pistenrettungsdienst ins Tal gebracht, dann notärztlich versorgt und anschließend vom Roten Kreuz ins Krankenhaus nach Schladming überstellt.