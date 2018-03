Drei verletzte Skifahrer in der Obersteiermark

Drei Skifahrer sind am Samstag im Bezirk Liezen schwer verletzt worden: Ein Oststeirer stürzte auf der Planai und blieb bewusstlos liegen, auf der Hochwurzen stießen eine Ungarin und eine Deutsche mit anderen Skifahrern zusammen.

Der Oststeirer war gegen 18.30 Uhr auf der FIS-Abfahrt von der Quellbodenhütte in Richtung Planai-Zielstadion gefahren.

Bewusstlos auf Planai liegen geblieben

Aus noch unbekannter Ursache kam der 61-Jährige oberhalb der Holzhackerstube zu Sturz und blieb bewusstlos auf der Piste liegen. Nachkommende Skifahrer wurden auf ihn aufmerksam und verständigten die Rettungskräfte - der Oststeirer zog sich Wunden im Gesichtsbereich und andere Verletzungen zu; er wurde ins Krankenhaus nach Schladming gebracht.

Skifahrerkollisionen auf der Hochwurzen

Die Ungarin war beim Skifahren auf der Hochwurzen im Kreuzungsbereich zweier Pisten gegen eine 64-Jährige aus Schladming geprallt. Dabei erlitt die 63-Jährige eine schwere Knieverletzung, auch sie wurde ins DKH Schladming gebracht. Die Einheimische blieb unverletzt.

Nur wenig später kam es auf der Hochwurzen zu einem weiteren Skiunfall: Eine 52-Jährige und ein 42-jähriger Skifahrer, beide aus Oberösterreich, stießen zusammen, die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Schladminger Spital gebracht. Der Mann soll dem Vernehmen nach unbeschadet davongekommen sein.

Beim Rodeln auf die Piste geraten

Beim Rodeln ebenfalls auf der Hochwurzen verletzte sich am Samstag auch ein 24 Jahre alter Mann schwer: Der Oberösterreicher war von der Rodelbahn auf die Piste geraten und dann in einen Wald gestürzt - mehr dazu in Mann bei Rodelunfall schwer verletzt.