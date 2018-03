Gehbehinderter Mann in Mürz ertrunken

In Kindberg im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Sonntag die Leiche eines 71-Jährigen in der Mürz gefunden worden. Der stark gehbehinderte Mann dürfte in den Fluss gestürzt und dann ertrunken sein.

Der Leichnam wurde zu Mittag entdeckt und von der Feuerwehr Kindberg geborgen. Sein Auto stand etwa 400 Meter von der Fundstelle der Leiche entfernt, die Fahrertür war offen, eine Krücke lag neben dem Fahrzeug.

Beim Aussteigen in eiskalten Fluss gestürzt

Der 71-Jährige war aufgrund von Kinderlähmung stark gehbehindert: Er dürfte beim Aussteigen über einen Randstein gestolpert und in weiterer Folge eine Böschung hinunter in die eiskalte Mürz gestürzt sein. Hinweise auf Fremdverschulden konnte die Polizei keine feststellen.