Günter Brus - eine Legende wird 80

In den 60er-Jahren wurde er für seine Aktionskunst angefeindet und sogar eingesperrt, heute ist der Staatspreisträger Günter Brus einer der wohl bedeutendsten und prägendsten Künstler. Heuer feiert er seinen 80. Geburtstag.

Erst kürzlich wurde im Wiener Belvedere 21 eine große Retrospektive des in Arding geborenen Künstlers eröffnet, das Leopoldmuseum und das Mumok folgen. Auch im Bruseum in Graz hat ein Reigen gleich mehrerer Würdigungen des Künstlers begonnen: „Obsession zeichnen“ heißt die Ausstellung, die dort Schritt für Schritt entsteht - und zwar mit jungen Künstlerinnen und Künstlern. Auch die New York Times war zu Gast in Graz und widmete dem radikalen Aktionisten, Maler und Dichter eine Titelseite.

„Ein Wilder ist nicht zahm geworden“

„Unruhe nach dem Sturm“ nennt sich die große Retrospektive im Belvedere 21 - mehr dazu in Die Poesie der Extremzustände (news.ORF.at) - und bezieht sich auf eine Bilddichtung von Günter Brus: „Zuerst der Sturm - Sturm und Drang - die Aktionen in der Jugendzeit, dann die Bilddichtungen und weiteren Phasen: Es gibt keine Ruhe nach dem Sturm. Ein Wilder ist nicht zahm geworden, wie eine Zeitung damals geschrieben hat, sondern es ist nach wie vor Brisanz da“, erzählt Brus im Radio-Steiermark-Interview mit Ilse Amenitsch.

ORF.at

Sturm und Drang sowie Systemkritik mündeten in den 60er-Jahren zu bekannten Aktionen wie dem sogenannten „Wiener Spaziergang“, bei dem Brus ganz weiß bemalt, nur mit einem schwarzen Streifen vertikal in zwei Hälften geteilt durch die Stadt ging: „Das System hat mich sehr geprägt. Es war eine Situation, die für einen Künstler unerträglich war: Vor allem in der Kunst, weil sogar die Progressivsten damals unsere Aktionen nicht gerade goutiert haben oder überhaupt ferngeblieben sind.“

Strafen von früher und eine „Muse für Bruse“

Doch die Zeiten haben sich geändert, merkt Brus an: „Es ist doch lächerlich, wenn man sich das heute vorstellt, mit dem Tuntenball, den Menschen, die heute auf der Straße so und so angezogen gehen - unvorstellbar, dass man da eine Strafe kriegt, ja überhaupt gestoppt wird wegen Störung der Ordnung und Erregung öffentlichen Ärgernisses.“

ORF.at

Seine Frau Anni Brus, die - wenn auch ohne künstlerische Ambitionen, wie sie sagt - bei etlichen Aktionen dabei war, fügt hinzu: „Das war reine Rebellion. Und es war schwierig. Unheimlich schwierig. Wir sind alle so erzogen worden, dass das ganz schwierig war, auch das Ausziehen, weil wir zur Schamhaftigkeit erzogen worden sind. Aber gerade deswegen diese Überwindung für sich selbst zu haben und auch zu wissen, dass es anecken wird - in einer Art Widerstand zur Gesellschaft arbeitet - das war schon Genugtuung.“ Sie war die Muse, sagt Günter Brus schmunzelnd: „Die Muse für Bruse.“

Durch Kunst zum Staatsfeind avanciert

Nach der vom Boulevard als „Uni-Ferkelei“ bezeichneten Aktion 1968, bei der Brus u.a. auf die österreichische Fahne urinierte, wurde er zum Staatsfeind - und zu sechs Monaten Haft verurteilt. Die junge Familie floh nach Berlin.

APA/ Otto Breicha

Es gab noch eine Aktion in München - für Anni Brus der Schlussstrich: „Die Zerreißprobe - das war eigentlich schon schwere Verletzung. Das hätte auch schief gehen können. Und da war mir klar, dass ich das nicht mehr will. Wir sind dann nach Spanien gefahren und haben uns dort sehr gut und ausführlich unterhalten - und da war mir klar, dass wenn er es noch will, ich nicht mehr dabei bin.“

„Mir ist klar geworden, das ist alles Quatsch“

Der Druck, sich nicht zu wiederholen, hätte die Verletzungsspirale nach oben getrieben: „Es existieren noch ein paar lockere Skizzen. Aber mir ist dann klar geworden, das ist alles Quatsch - das geht nicht. Wir haben eine Familie, eine Tochter, die damals noch klein war“, erklärt Günter Brus.

ORF.at

Höhen und Tiefen haben die beiden jedenfalls durchschritten - und im Rückblick „gab es vor allem starke Tiefen, das muss man schon sagen. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und wollte es immer schaffen, habe immer weitergetrieben und weitergetrieben. Ich wollte nie aufgeben“, so Anni Brus. Und dank ihr ist sich ihr Mann sicher, hat er das auch nicht getan: „Ohne ihre Mithilfe wäre das überhaupt nie gelungen. Alle anderen Kollegen hatten in der Zeit Scheidungsprobleme zu bewältigen.“

Brus’ kritischer Rück- und Ausblick

Günter Brus, im heurigen Gedenkjahr 1938 geboren, sieht in einem Rückblick grundsätzlich die richtigen politischen und gesellschaftlichen Lehren gezogen: „Es ist ja dann gleich der Übergang von einer stockkonservativen katholisch orientierten Regierung zur Kreisky-Regierung gekommen - und damit war schon ein Schwerpunkt gesetzt, von wo aus es weitere Verbesserungen - mit Rückfällen von der rechten Flanke aus gesehen - gab. Sie waren bemerkbar unter Haider und könnten jetzt wieder bemerkbar werden. Ich jedenfalls scheue mich nicht zu sagen: Wenn es zu einem EU-Austritt käme, würde ich überlegen, ins Ausland zu gehen.“

Das Gespräch führte Ilse Amenitsch, Radio Steiermark