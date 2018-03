Mordalarm in Mariazell: Mann erstickte Ehefrau

Ein 68-jähriger Steirer dürfte in der Nacht auf Mittwoch seine 66-jährige Ehefrau in Mariazell im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag erstickt haben. Der Mann wurde festgenommen, die Polizei ermittelt.

Den vorläufigen Erhebungen zufolge dürfte die Frau gegen 2.30 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Zentrum des obersteirischen Wallfahrtsortes ums Leben gekommen sein. Der 66-jährige Ehemann des Opfers rief dann in der Früh eine Verwandte an und berichtete ihr von seiner Tat - die Angehörige rief sofort die Rettung, die wiederum die Polizei rief. Der Verdächtige ließ sich anschließend widerstandslos am Tatort festnehmen.

APA/Josef Kuss

Bei einer ersten Befragung gestand der Ehemann, seine Frau erstickt zu haben. Die formelle Vernehmung fand aber aufgrund einer leichten Alkoholisierung des 66-Jährigen noch nicht statt, so Polizeisprecher Fritz Grundnig, der daher auch noch nichts über das Motiv sagen konnte.

Mehrere Bluttaten innerhalb weniger Tage

In den vergangenen Wochen sorgten in der Steiermark mehrere Bluttaten für Entsetzen: In St. Stefan im Rosental tötete ein Oststeirer seine beiden Geschwister und verletzte seine Mutter schwer - mehr dazu in Nach Doppelmord: Obduktionsergebnis liegt vor (27.2.2018). Und in Mantscha im Bezirk Graz-Umgebung ermordete ein 22-Jähriger seine Großmutter - mehr dazu in Mord an 78-Jähriger: Enkel geständig.