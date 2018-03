Energie Steiermark baut neues Lehrlingszentrum

Die Energie Steiermark hat am Mittwoch den Bau eines neuen Ausbildungszentrums beschlossen. Der zehn Mio. Euro teure „E-Campus“ in Graz soll im Herbst 2019 bezugsfertig sein und 40 Prozent mehr Lehrlinge als bisher ausbilden.

Das rund 3.000 Quadratmeter große Zentrum für „Green Energy“ in der Neuholdaugasse soll mit modernster Technik ausgestattet werden: „Damit starten wir die größte Qualifizierungsoffensive in der Geschichte des Unternehmens“, so Vorstandssprecher Christian Purrer.

Energie Steiermark

Nötig wird der Bau auch deswegen, weil in den kommenden 15 Jahren rund 30 Prozent der Mitarbeiter der Energie Steiermark in Pension gehen; zudem würden neue Technologien im Bereich Photovoltaik, Speicher, Smart Home und Smart Meter neue Herausforderungen mit sich bringen.

2019 bezugsfähig

Der „E-Campus“ wird am Areal des Technik-Zentrums Graz-Süd entstehen, wo sich seit 1956 die Lehrwerkstätte der Energie Steiermark befindet, Baubeginn für das Gebäude, das vom Grazer Architekt Markus Pernthaler entworfen wurde, soll noch 2018 sein. Bezugsfähig soll der „E-Campus“ dann im Herbst 2019 sein und laut Energie Steiermark 40 Prozent mehr Lehrlinge als bisher ausbilden.

Fortbildungsdrehscheibe für gesamten Konzern

Derzeit werden rund 70 Jugendliche bei der Energie Steiermark ausgebildet. Im neuen „E-Campus“ soll auch die zentrale Fortbildungsdrehscheibe für den gesamten Konzern untergebracht werden. Für Beteiligungsreferent Michael Schickhofer (SPÖ) ist die Investition „ein weiterer wichtiger Baustein für eine moderne und starke Steiermark.“

