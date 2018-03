Leder & Schuh legt deutlich zu

Die Grazer Schuhhandelsgruppe Leder & Schuh, Mutterkonzern von Humanic und Shoe4You, hat den Gewinn im Geschäftsjahr 2017 gegenüber dem Jahr davor deutlich gesteigert. Das Betriebsergebnis (EBIT) wuchs von 12 auf 15 Mio. Euro.

Der Umsatz der Vertriebslinien Humanic und Shoe4You wurde bereinigt von 361 Mio. Euro um 3,6 Prozent auf 374 Mio. Euro gesteigert. 2016 habe der gesamte Konzernumsatz noch 413 Mio. Euro betragen - darin war allerdings auch der Umsatz der mit Jahresende 2016 stillgelegten Vertriebslinie Jello inkludiert.

„Ergebnis auf hohem Niveau gefestigt“

Laut Leder & Schuh AG-Vorstand Werner Weber gelang es 2017, „das sich auf hohem Niveau befindliche Ergebnis zu festigen. In den nächsten Jahren verstärken wir unsere Marktpräsenz durch den Ausbau des Filialgeschäftes und die Stärkung der digitalen Aktivitäten“ - mehr dazu in Leder & Schuh nach harter Kur wieder mit Gewinn (13.1.2017).

Neueröffnungen geplant

Schon im vergangenen Geschäftsjahr investierte das Unternehmen rund zehn Mio. Euro in die Expansion - mehr dazu in Leder und Schuh expandiert (11.1.2018). Mit Neueröffnungen soll das Filialnetz laut Weber nun wieder „sichtbar“ wachsen: Mittelfristig ist die Eröffnung von bis zu 50 neuen Filialen von Humanic und Shoe4You in Österreich sowie Südosteuropa geplant; weitere Investitionen sind mit der stärkeren Verzahnung des Onlinegeschäfts mit dem Filialgeschäft und dem Ausbau des Webshops geplant. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 2.300 Mitarbeiter und betreibt 206 Filialen.

Link: