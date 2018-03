Mumifizierte Leiche in Wohnung gefunden

In Gratwein im Bezirk Graz-Umgebung hat die Polizei am Donnerstag eine mumifizierte Leiche gefunden: Der 65 Jahre alte Mann soll mindestens sechs Wochen tot in seiner Wohnung gelegen sein.

Der Pensionist sei schwer krank gewesen, wodurch er laut Polizei in den letzten Jahren den Kontakt zu seiner Familie mehr und mehr abgebrochen hatte.

Kein Leichengeruch wahrgenommen

Die Polizei verständigt hatte die Reinigungskraft des 65-Jährigen, die nach einem längeren Urlaub wieder zur Arbeit kam - ihr und der Polizei bot sich ein schreckliches Bild: Der mumifizierte Körper des Mannes lag im Schlafzimmer. Da ein Fenster gekippt war und auch wegen der anhaltenden Kälte hatten die Nachbarn keinen Leichengeruch wahrgenommen.

Seit mindestens sechs Wochen tot

Wie lange der 65-Jährige bereits tot ist, kann nicht mehr genau geklärt werden. Laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ war er Mitte Jänner das letzte Mal bei seiner Hausärztin; aufgrund der Zeitungen und der geöffneten Post in der Wohnung geht die Polizei davon aus, dass der Mann seit mindestens sechs Wochen tot in seiner Wohnung lag. Fremdverschulden schließen die ermittelnden Beamten aus.

Link: