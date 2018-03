Hohe Auszeichnung für steirischen Käse

Ein Käsehersteller aus dem Almenland ist bei einem internationalen Käse-Wettbewerb in den USA ausgezeichnet worden. Geht es nach dieser Bewertung, ist der Stollenkäse aus Arzberg der zweitbeste Käse der Welt.

Der Stollenkäse aus Arzberg wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Beim World Championship Cheese Contest in Wisconsin räumte Franz Möstl mit seinem Almenland-Käse sechs Medaillen ab: zwei Mal Gold, zwei Mal Silber und zwei Mal Bronze für verschiedene Käsesorten.

Käsereifung im Silberbergwerk

30 Tonnen Käse lagern derzeit im aufgelassenen Silberbergwerk. Die hohe Luftfeuchtigkeit, die konstante Temperatur von zehn Grad und die absolut staubfreie Luft sorgen für den einzigartigen Geschmack der Ziegen-, Schaf- und Kuhmilchprodukte: "Wir haben für zwei Mal Kuhmilch Gold bekommen, das ist einmal der Arzberger Ursteirer und einmal der Teichalmer“, so Franz Möstl.

Pflege mit viel Gefühl

Die Grundlage des Geschmacks kommt schon auf der Weide in den Käse: „Die Wiese muss passend gedüngt werden, mit wenig Gülledüngung. Wir wollen eine Wiese haben, die blüht, es wird nur drei Mal gemäht, dann eine Verarbeitung in der Molkerei mit modernsten Maschinen. Der letzte Schritt zur Käsereifung passiert im Silberstollen, wo wir dem Produkt Zeit geben. Der Mensch spielt auch große Rolle, der Käse muss gepflegt werden mit viel Gefühl, nur so entsteht Qualität.“

Auch in der internationalen Gesamtwertung beim Wettbewerb ist der Käse aus Arzberg an zweiter Stelle gelandet, so Franz Möstl: „Gewonnen hat ein Käse aus Frankreich, den zweiten Platz haben wir, der dritte Platz war ein Schweizer Käse. Ich fühle mich zwischen den beiden Ländern sehr wohl."

Luft nach oben gibt es noch. Die Stollenkäselaibe aus Arzberg werden auch weiterhin zu internationalen Wettbewerben anrollen: „Wir haben das Glück gehabt, in England drittbester Käse der Welt zu sein. Jetzt haben wir den zweitbesten Käse der Welt, es gibt noch eine Stufe, eine Steigerung ist noch möglich.“

