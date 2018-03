Cyberkriminalität: Polizei kooperiert mit TU Graz

Die Bedrohung durch Cyberkriminalität wird immer größer. Um die Bevölkerung gemeinsam über Schutzmaßahmen gegen Internetbetrüger zu informieren, tat sich die Polizei nun mit Computerexperten der TU Graz zusammen.

Internetkriminalität kann jeden treffen - ob beim Einkauf am Smartphone mit der Kreditkarte oder beim Onlinebanking. Zunehmend werden aber auch Unternehmen zum Ziel von Internetkriminellen, warnt Karl-Heinz Dernoschegg von der Wirtschaftskammer: „Wenn es früher eher ein Phänomen war, dass die großen Betriebe, die Banken, Elektrizitätsunternehmen etc. betroffen waren, dann sind es heute kleine Gewerbebetriebe, Hotels, Bars und auch kleine Handelsbetriebe.“

Internetkriminalität steigt weiter an

Allein in den letzten vier Monaten haben sich, so Dernoschegg, bei der neuen Cybercrime-Hotline der Wirtschaftskammer knapp 200 betroffene Firmen gemeldet. Doch Internetbetrüger zu finden, ist schwer, können sie doch ihren Platz in kürzester Zeit verlegen - und das weltweit.

ORF

Laut Polizei stieg die Internetkriminalität in der Steiermark im ersten Halbjahr 2017 um ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahr an, schildert Landespolizeidirektor Gerald Ortner: „Die Anzahl der Delikte im Bereich der Cyberkriminalität ist im Steigen begriffen, das hat uns die Halbjahresstatistik 2017 schon gezeigt. Der Trend setzt sich auch so fort - ganz essentiell ist hier die Prävention zu nennen: Ich bin der Überzeugung, dass die Prävention in Hinblick auf die Cyberkriminalität der Schlüssel zum Erfolg sein wird.“

Vorsicht bei unseriösen Internetseiten

Deshalb taten Polizei und Wirtschaftskammer sich nun mit Computerexperten der TU Graz zusammen: Ab Mittwoch können sich Unternehmen und Private alle zwei Wochen im Grazer Sicherheitsinformationszentrum in Fragen rund um Internetsicherheit beraten lassen - dabei werden etwa Themen wie Onlinebanking behandelt.

Grundsätzlich rät Michael Aurenhammer von der TU Graz, „auch wirklich im Speziellen immer darauf zu achten, dass man auf den Seiten ist, auf denen man vorhat, zu sein - und dass man nicht fehlgeleitet ist und seine Daten falsch eingibt“.

Links: