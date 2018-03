Murfeld: Vor Aufteilung noch viel zu tun

Die Mehrheit der Murfelder Bevölkerung hat am Sonntag für die Aufteilung Zusammenlegung ihrer Gemeinde mit den zwei Gemeinden Strass und St. Veit im Nachbarbezirk Leibnitz gestimmt. Bis dahin ist aber noch viel zu tun.

Wenn es nach 68 Prozent der Einwohner von Murfeld geht, hat die Steiermark bald eine Gemeinde weniger: Der 1.700-Einwohner-Ort könnte demnach in den Nachbargemeinden Strass und St. Veit aufgehen und so auch den Bezirk von der Südoststeiermark nach Leibnitz wechseln - mehr dazu in Murfeld stimmte mehrheitlich für Fusion.

„Feinarbeit“ nach „klaren Vorgesprächen“

Für Strass und St. Veit wäre der Zusammenschluss nichts Neues: Vor eineinhalb Jahren wurde etwa in Strass bereits ein entsprechender Grundsatzbeschluss gefasst. Zuvor allerdings muss der Murfelder Gemeinderat einen endgültigen Beschluss fassen, so der Bürgermeister von St. Veit, Gerhard Rohrer: „Zuerst muss Murfeld einmal entscheiden: Wollen sie diese Gemeinde zwischen Strass und St. Veit in der Südsteiermark aufteilen - und dann brauchen wir auch noch die Hilfe vom Land, weil wir über die Vermögensaufteilung sprechen müssen: Man übernimmt ja unter Umständen Darlehen und Haftungen. Aber das ist die Feinarbeit, die es zu erledigen gilt.“

Welche Katastralgemeinde wohin kommt, wurde vorläufig schon besprochen, schildert der Strasser Bürgermeister Reinhold Höflechner: „In den Vorgesprächen ist schon ziemlich klar definiert worden, dass eine Katastralgemeinde - Seibersdorf - zu St. Veit kommt, und die restlichen vier Katastralgemeinden sollten sich nach Strass orientieren.“

Auch Bundesregierung muss zustimmen

Die Gemeinde Murfeld würde also aufgeteilt werden: Um diese Teilung zu ermöglichen, muss im Landtag ein Gesetz verabschiedet werden, und da sich die Bezirksgrenze ändern würde, müsste auch die Bundesregierung zustimmen - dies sei aber nur ein Formalakt, heißt es aus dem für Gemeinden zuständigen Referat des Landes. Wenn sich alle einig sind - wie es aus jetziger Sicht auf Gemeindeebene bereits der Fall ist - kann die Aufteilung von Murfeld frühestens am 1. Jänner 2020 erfolgen.

