Weniger Geld für Integration an Schulen

Die Bundesregierung will die Mittel für Integration an Schulen offenbar drastisch kürzen. An den steirischen Schulen ist die Verunsicherung groß - der Landesschulrat kontaktierte deshalb bereits alle 166 Neuen Mittelschulen (NMS).

Wie der „Standard“ berichtet, plant das Bildungsministerium, die Zahl der Deutsch-Förderlehrer von 850 auf 440 quasi zu halbieren, und an den Neuen Mittelschulen soll das flächendeckende Teamteaching - also zwei Lehrer in einer Klasse - wegfallen und stattdessen gezielter eingesetzt werden.

Große Verunsicherung an den steirischen Schulen

All diese Pläne sorgen für große Verunsicherung - vor allem deshalb, weil man bisher alles aus den Medien erfahren und nichts schriftlich bekommen habe, so Hermann Zoller, Schulinspektor für die Pflichtschulen im Landesschulrat.

ORF.at/Carina Kainz

„Wir würden uns freuen, wenn zu den medialen Ankündigungen auch schriftliche Erledigungen fallen würden. Es gibt bei den Neuen Mittelschulen doch ein erhebliches Maß an Verunsicherung - deshalb haben die Frau Bildungsdirektorin und ich einen Brief an alle Schulleitungen geschickt, dass, sobald konkrete Ansätze schriftlich an den Landesschulrat ergehen, wir Leitertagungen in den Regionen ansetzen werden.“ Mehr könne man derzeit auch nicht sagen, so Zoller.

„Ich bin schon gespannt, wie das geht“

Auch Paul Pillich, Direktor der Volksschule Algersdorf in Graz, die einen hohen Migrantenanteil hat, vermisst konkrete Informationen. Weniger Ressourcen könnten jedenfalls nicht mehr Bildungschancen bringen, so Pillich: „Das Problem ist auch, dass das schon mit nächstem Schuljahr beginnen soll, und die Vorlaufzeit für eine Änderung viel zu kurz ist - ich bin schon gespannt, wie das geht.“

Lehrervertreter zählt auf Regierungsversprechen

Josef Pilko, Lehrervertreter für die Pflichtschulen, wiederum will abwarten. Nach der Budgetrede im Parlament am 21. März werde alles klarer sein - er verlasse sich auf das Versprechen der Bundesregierung: „Ich gehe jedenfalls davon aus, dass das Bildungsbudget nicht gekürzt wird, das wurde auch immer von der Bundesregierung gesagt, dass Bildungsbereich und Sicherheit mehr Budget bekommen“, so Pilko.

In Sachen Teamteaching oder Deutsch-Förderklassen sollen die einzelnen Schulen selbst entscheiden können, sagt Pilko; wichtig sei, dass es nicht weniger Geld, sondern nur Umschichtungen gibt.

