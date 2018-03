Plabutschtunnel während Einsatzübung gesperrt

Damit Rettungseinsätze in den steirischen Tunnels reibungslos verlaufen, trainieren die Einsatzkräfte immer wieder für den Ernstfall. So findet Dienstagabend im Grazer Plabutschtunnel eine groß angelegte Übung statt.

Ab 20.00 Uhr wird der Tunnel bis voraussichtlich Mittwoch um 5.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt sein und der Verkehr über das Grazer Stadtgebiet umgeleitet. Nacht für Nacht gibt es seit geraumer Zeit im Plabutschtunnel eine Baustelle, werden doch beide Röhren saniert - derzeit jene in Richtung Norden - mehr dazu in Plabutschtunnel-Sanierung läuft an (19.11.2017); nachts wird der Verkehr daher sonst über den Gegenverkehr der zweiten Tunnelröhre geführt.

Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt

Das Übungsszenario, das Dienstagabend geprobt wird, wurde genau auf diese Baustelle abgestimmt: Die Übungsannahme ist, dass eines der Baugeräte in Brand steht, woraufhin es zu einem Auffahrunfall von Baufahrzeugen kommt. Dabei werden einige Menschen verletzt, und etwa 60 Bauarbeiter müssen aus dem Tunnel gerettet werden.

ASFINAG

Durch diese Übung sollen die Einsatzkräfte die Ausrüstung in jenem Tunnel besser kennenlernen, der in ihrem Einsatzbereich liegt, damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt. Solche oder ähnliche Übungen müssen in Tunnelanlagen, die länger als einen halben Kilometer sind, alle vier Jahre durchgeführt werden, heißt es von der ASFINAG.

Nutzen auch für Wartungsarbeiten

Der rund zehn Kilometer lange Plabutschtunnel wird am Dienstag ab 20.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Nach der Übung möchte man die Tunnelsperre von Seiten der ASFINAG gleich dazu nutzen, um einige Wartungsarbeiten durchführen - gegen 5.00 Uhr früh sollte der Tunnel dann wieder für den Verkehr freigegeben werden. Aktuelle Informationen gibt es im Verkehrsservice von Radio Steiermark.

