ÖBB: 436 Millionen Euro für steirische Schienen

Die ÖBB setzen im Auftrag des Infrastrukturministeriums ihre Investitionsoffensive in der Steiermark fort: Insgesamt werden heuer 436 Millionen Euro in den Neu- und Ausbau des steirischen Schienennetzes investiert.

Ein Großteil der 436 Millionen Euro wird in den Bau der Koralmbahn investiert - mehr dazu in Koralmbahn: Planung des letzten Teilstücks (26.7.2017). Die 130 Kilometer lange Strecke zwischen Graz und Klagenfurt ist seit 2002 in Bau. Ein Meilenstein ist dabei der erste Hauptdurchschlag in der Süd- und Nordröhre, so Christoph Posch von den ÖBB: "Beim Koralmtunnel haben wir bereits vier Durchschläge gehabt. Jetzt geht es um die Hauptdurchschläge, um die Südröhre und die Nordröhre.

ÖBB

Habe man die Bahnstrecke fertiggestellt, „können wir die Fahrgäste mit 45 Minuten in der besten Zeit zwischen Graz und Klagenfurt bzw. Klagenfurt und Graz befördern“, so Posch. Entlang der Koralmbahn sind aber auch die Bauarbeiten am neuen Bahnhof in der Weststeiermark bei Deutschlandsberg - mehr dazu in Baustart für Bahnhof Weststeiermark (31.8.2017) - und an der freien Strecke zwischen Wettmannstätten und dem Koralmtunnel-Ostportal bereits voll im Gange.

„Wollen Qualität für Fahrgäste verbessern“

Außerdem laufen die Bauvorbereitungen für die Aufwertung der Südausfahrt von Graz. Viel Geld wird auch in die Modernisierung einzelner Bahnhöfe in der gesamten Steiermark investiert. So ist der Bahnhofsumbau von Frohnleiten weit fortgeschritten. Fertiggestellt werden heuer auch die Umbauarbeiten der Bahnhöfe Langenwang und Scheifling. Ende des Jahres soll auch die Modernisierung des Bahnhofs Kapfenberg beginnen: „Wir wollen die Qualität für die Fahrgäste verbessern, mehr Fahrgäste auf die Schiene bringen. Das ist unser Ziel“, so Posch.

ÖBB

Aber nicht nur auf der Südstrecke wird gebaut, sondern beispielweise auch in Fehring und in Lödersdorf auf der steirischen Ostbahnstrecke. Einzelne Bauarbeiten erfordern außerdem große Sperren und einen Schienenersatzverkehr, wie zum Beispiel zwischen Selzthal und Bischofshofen von 23. bis 27. April oder zwischen Studenzen und Fehring von 30. Juli bis 9. September.

