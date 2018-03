Einbrecher sperrten Bewohnerin in Heizraum

Zwei Männer haben am Dienstag in ein Einfamilienhaus in Haselsdorf-Tobelbad bei Graz eingebrochen - die Bewohnerin sperrten sie gefesselt im Heizraum ein. Erst Stunden später wurden Nachbarn auf ihre Hilferufe aufmerksam.

Am Vormittag, gegen 10.00 Uhr, traten die zwei bislang unbekannten Männer die hintere Eingangstür des Hauses ein - sie dürften sich über einen nahegelegenen Wald angeschlichen haben. Mit Wollhauben mit Sehschlitzen maskiert und völlig schwarz gekleidet betraten sie die Räumlichkeiten, wo sie auf die 47-Jährige trafen.

In Wohnzimmer festgehalten

Daraufhin bedrohten sie die Frau mit einer Faustfeuerwaffe und einem Elektroschocker und forderten mit osteuropäischem Akzent Bargeld von ihr. Während ein Täter die Frau bewachte, durchsuchte der andere das gesamte Haus nach Wertsachen und Geld.

Bevor das Duo mit dem erbeuteten Schmuck flüchtete, sperrte es das Opfer in den Heizraum, fesselte es mit Klebebändern. Erst viereinhalb Stunden später konnte die 47-Jährige durch ein offenstehendes Fenstern ihre Nachbarn auf sich aufmerksam machen.